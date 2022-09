Investito mentre era in vacanza a Nizza, Marco muore a 24 anni (Di sabato 3 settembre 2022) È stato Investito mentre era in vacanza a Nizza insieme ad un amico. La vittima si chiamava Marco Pozzati, aveva 24 anni ed era residente a Vigevano, provincia di Pavia. Dramma in vacanza, Marco muore Investito da un’auto Il giovane si trovava sulla Promenade des Anglais, una delle strade più famose delle città, quando, nella notte L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 3 settembre 2022) È statoera ininsieme ad un amico. La vittima si chiamavaPozzati, aveva 24ed era residente a Vigevano, provincia di Pavia. Dramma inda un’auto Il giovane si trovava sulla Promenade des Anglais, una delle strade più famose delle città, quando, nella notte L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

boborobo88 : Travolto da un camion mentre fa manutenzione: morto elettricista - Kid00__ : @carmi_ne quindi un buco a centrocampo (kessie) lo abbiamo sostituito con un 2002 il 31 agosto mentre il fondamenta… - GhiselliFabio1 : @ScarpaRachele Non può obbligare i privati che hanno investito i loro risparmi in case ad affittarle a prezzi calmi… - salernotoday : Battipaglia, investito da un'auto mentre passeggia sul marciapiede: grave 77enne - bradipo22 : Le bimbe di Chalamet mi hanno investito mentre facevano i 400m Excelsior/Red Carpet con Ultimo in sottofondo, sono ufficialmente all’inferno -