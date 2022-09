Inverno a rischio: gli stoccaggi coprono solo il 20% dei consumi (Di sabato 3 settembre 2022) Le riserve sono già piene all'83%, ma anche ipotizzando il 100%, secondo gli esperti l'Italia non riuscirebbe a coprire il suo fabbisogno. Il ruolo chiave lo avranno i nuovi fornitori esteri Leggi su ilgiornale (Di sabato 3 settembre 2022) Le riserve sono già piene all'83%, ma anche ipotizzando il 100%, secondo gli esperti l'Italia non riuscirebbe a coprire il suo fabbisogno. Il ruolo chiave lo avranno i nuovi fornitori esteri

fattoquotidiano : In Germania -15% nel primo semestre 2022, da noi -2%: se Putin chiude i rubinetti, saremo a corto di metano dalla p… - MargMasc9 : RT @MilkoSichinolfi: Mentre la Von der Leyen profila un inverno difficile per il rischio di un'interruzione dell'erogazione del gas da part… - JorgeTrimy : @VeritaBocca @repubblica Con gli extra profitti dell’ultimo anno potrebbero stare un anno senza venderlo, c’è uno s… - glibralato : Gas, Berlino taglia i consumi. L’Italia no: inverno a rischio - FrancescoPonzin : RT @StefanoBerto83: I nuovi vaccini bivalenti funzioneranno bene. Non elimineranno il rischio di infezione, per quello servono i vaccini n… -