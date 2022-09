Intesa Sanpaolo sosterrà il film su Enzo Ferrari: pronti 22.250.000 euro (Di sabato 3 settembre 2022) Intesa Sanpaolo e Comerica, banca d’affari americana, hanno siglato l’accordo di co-funding a sostegno della produzione cinematografica internazionale su Enzo Ferrari. La quota di finanziamento in capo a Intesa Sanpaolo ammonta a complessivi 22.250.000 euro ed ha la finalità di sostenere la copertura del cashflow della produzione. Michael Mann, candidato quattro volte all’Oscar, ha iniziato la produzione del film Ferrari, interpretato dal candidato all’Oscar Adam Driver nel ruolo di Enzo Ferrari, dalla vincitrice dell’Oscar Penélope Cruz nel ruolo di Laura Ferrari, da Shailene Woodley nel ruolo di Lina Lardi, da Patrick Dempsey nel ruolo del pilota di auto da corsa Piero Taruffi, da ... Leggi su ildenaro (Di sabato 3 settembre 2022)e Comerica, banca d’affari americana, hanno siglato l’accordo di co-funding a sostegno della produzione cinematografica internazionale su. La quota di finanziamento in capo aammonta a complessivi 22.250.000ed ha la finalità di sostenere la copertura del cashflow della produzione. Michael Mann, candidato quattro volte all’Oscar, ha iniziato la produzione del, interpretato dal candidato all’Oscar Adam Driver nel ruolo di, dalla vincitrice dell’Oscar Penélope Cruz nel ruolo di Laura, da Shailene Woodley nel ruolo di Lina Lardi, da Patrick Dempsey nel ruolo del pilota di auto da corsa Piero Taruffi, da ...

calendario_arte : ?? Domani termina 'Dalla guerra alla luna 1945-1969' presso @gallerieditalia a Torino (TO), spero ti sia piaciuto :)… - FondazioneCESVI : RT @intesasanpaolo: Intesa Sanpaolo ha individuato le 12 organizzazioni #nonprofit destinatarie della donazione di €10 milioni per gli inte… - lamescolanza : Sono dodici le organizzazioni beneficiarie della donazione di 10 milioni di euro che Intesa Sanpaolo (nella foto, l… - giopaoletti : RT @intesasanpaolo: ??Dal 2 al 5 settembre Milano torna a ballare con una nuova, spettacolare edizione di #OnDance, manifestazione fortement… - cristhianebasta : 'Le prime dieci aziende del nostro Paese in termini di distribuzione di dividendi sono,nell’ordine, Generali, Eni, … -