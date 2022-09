Innamorarsi in rete non è come sembra | il boom delle truffe romantiche

Leggi su agi

(Di sabato 3 settembre 2022) AGI - Ex cuori solitari. Destinati a diventare cuori infranti, ma non per la fine della relazione: per la dolorosa consapevolezza di essere rimasti vittime di un raggiro. Continuano a crescere in Italia i casi di "romance scam", o truffa romantica: nei primi sette mesi di quest'anno la Polizia postale ecomunicazioni ne ha trattati 218, il 39% in più rispetto ai 157 dello stesso periodo del 2021. Mentre gli importi sottratti sono cresciuti del 16%, poco più di 3,4 milioni di euro rispetto ai 2,7 e rotti di un anno prima. Nel 2021 i casi di romance scam avevano già fatto registrare un incremento del 118%, per un totale di 4 milioni e mezzo di euro sottratti: numeri destinati ad essere superati nel prossimo dicembre se il trend restera' quello di gennaio-luglio. "in chat non sempre è", ...