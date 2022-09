Infortunio Zapata, le condizioni dell’attaccante dell’Atalanta (Di sabato 3 settembre 2022) Infortunio Zapata, le condizioni dell’attaccante colombiano dell’Atalanta: il comunicato dei bergamaschi Brutto Infortunio per Zapata. Lesione alla coscia sinistra per l’attaccante dell’Atalanta, come comunicato dallo stesso club orobico. IL COMUNICATO – «Per quanto riguarda Zapata, gli esami strumentali a cui è stato sottoposto l’attaccante colombiano hanno evidenziato una lesione parziale moderata al muscolo semimembranoso della coscia sinistra: i tempi di recupero non sono al momento quantificabili e dipendono dalla progressione clinica del calciatore». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 3 settembre 2022), lecolombiano: il comunicato dei bergamaschi Bruttoper. Lesione alla coscia sinistra per l’attaccante, come comunicato dallo stesso club orobico. IL COMUNICATO – «Per quanto riguarda, gli esami strumentali a cui è stato sottoposto l’attaccante colombiano hanno evidenziato una lesione parziale moderata al muscolo semimembranoso della coscia sinistra: i tempi di recupero non sono al momento quantificabili e dipendono dalla progressione clinica del calciatore». L'articolo proviene da Calcio News 24.

