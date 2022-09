Infortunio Zapata, l’attaccante tornerà dopo la sosta per le nazionali: le condizioni (Di sabato 3 settembre 2022) L’Atalanta perde Duvan Zapata per un guaio muscolare e dovrà fare a meno di lui per un paio di partite, tornerà dopo la sosta L’Atalanta perde Duvan Zapata per un guaio muscolare e dovrà fare a meno di lui per un paio di partite, tornerà dopo la sosta. Gasperini non avrà il suo attaccante per le partite contro Monza e Cremonese, salvo poi recuperarlo dopo le nazionali. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 3 settembre 2022) L’Atalanta perde Duvanper un guaio muscolare e dovrà fare a meno di lui per un paio di partite,laL’Atalanta perde Duvanper un guaio muscolare e dovrà fare a meno di lui per un paio di partite,la. Gasperini non avrà il suo attaccante per le partite contro Monza e Cremonese, salvo poi recuperarlole. L'articolo proviene da Calcio News 24.

