In Italia 17 668 casi covid e tasso di positività all' 11 | 6%

AGI - Sono 17.668 i nuovi casi covid in Italia nelle ultime 24 ore, contro i 19.160 precedenti ma soprattutto i 21.805 di sabato scorso. I tamponi processati sono 152.452 (ieri 158.970) con un tasso di positività che scende dal 12,1% all'11,6%. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. I decessi sono 48 (ieri 91), per un totale da inizio pandemia di 175.802. Scendono di 7 unità le terapie intensive (ieri -12) con 15 ingressi del giorno, per un totale di 188, mentre sono 189 in meno i ricoveri ordinari (ieri -143) per un totale di 4.630. La regione con il maggior numero di casi è anche oggi la Lombardia con 2.511 contagi, seguita da Veneto (+2.041), Campania (+1.773), Lazio (+1.443) ed Emilia Romagna (+1.366).

