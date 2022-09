In corso gli Assoluti Senior: quest'anno c'è una novità (Di sabato 3 settembre 2022) Fino al 15 settembre va in scena la 68esima edizione della manifestazione per veterani che assegna gli scudetti nazionali e che si disputa sui campi del Mi.Ma di Milano Marittima e del TC Cervia, con oltre 600 iscritti e l'introduzione di un nuovo tabellone maschile Over 80. Torneo live su SuperTenniX Leggi su federtennis (Di sabato 3 settembre 2022) Fino al 15 settembre va in scena la 68esima edizione della manifestazione per veterani che assegna gli scudetti nazionali e che si disputa sui campi del Mi.Ma di Milano Marittima e del TC Cervia, con oltre 600 iscritti e l'introduzione di un nuovo tabellone maschile Over 80. Torneo live su SuperTenniX

SkySport : ULTIM'ORA MERCATO #Juventus, contatti in corso col #Chelsea per #Zakaria Gli inglesi provano per un prestito con d… - OdoTacito : @DSantanche Nel corso della storia ci sono stati vari Meloni che hanno usato le scelte del passato per riproporre u… - Sf0rza11 : @Federico_FR24 il problema è che se fa spompare i due attacanti per 75 minuti, l ingresso di Correa a partita in co… - epizefiri : @pier_falasca No, guardi, quello è il padre degli aumenti delle bollette.Anche un cretino avrebbe preventivato gli… - RiccardoCanton6 : @fede8804 @barbarab1974 @Silvana_demari Interessanti risultati per la sperimentazione tutt'ora in corso!!! La invit… -