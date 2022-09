Il secondo flop su Artemis 1? Il capo dell’Agenzia spaziale italiana | «Perché è un fallimento “normale”» Le ipotesi sui prossimi tentativi della Nasa

Leggi su open.online

(Di sabato 3 settembre 2022) Non c’è da preoccuparsi se è stato annullato il lancio del razzo Space Launch System (Sls)missione1 diretta sulla Luna. A rassicurare è Giorgio Saccoccia, presidente(Asi), che spiega come si tratti di test il cuiè da considerare «». Era già successo con il programma Apollo in cui, come ogni lancio precedente all’allunaggio, era stato preceduto da test preliminari. «Quello che si adotta è un approccio sequenziale, nel quale ogni passo serve ad apprendere quali sono i problemi, a individuare le difficoltà e nel superarli», spiega Saccoccia. Il motivo per cui sia momentaneamente fallita la missione1 risiede in una perdita di idrogeno liquido localizzata in uno dei raccordi lungo ...