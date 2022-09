Il PSG ha offerto Neymar al City nelle ultime ore di mercato | i dettagli

zazoomblog : A sorpresa il PSG avrebbe offerto Neymar ad un top club inglese: i dettagli - #sorpresa #avrebbe #offerto #Neymar - LeBombeDiVlad : ???? #PSG, #Neymar offerto in #PremierLeague: il retroscena di @marca #LBDV #LeBombeDiVlad #Calciomercato - 1987_Lorenza : RT @giampdisan: @1987_Lorenza @90ordnasselA A 60 lo vendevano ampiamente prima. Se è vero che un mese fa il PSG aveva offerto 53, si arriva… - giampdisan : @1987_Lorenza @90ordnasselA A 60 lo vendevano ampiamente prima. Se è vero che un mese fa il PSG aveva offerto 53, s… - LorenzoFalco23 : @FBiasin Una sola cosa è stata gestita male… l’Inter perderà Skriniar a zero a giugno 23 perché di sicuro il psg gl… -

Clamorosa indiscrezione: ilhanelle ultime ore Neymar al Manchester City Marca, quotidiano spagnolo, ha rivelato una clamorosa indiscrezione: ilnelle ultime ore di mercato haNeymar al Manchester City. ...Commenta per primo Secondo AS ,e Manchester City hanno provato ad imbastire una trattativa che avrebbe avuto del clamoroso. I parigini avrebberoNeymar ai Citizens ma Guardiola avrebbe dato un secco no come risposta.La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...Clamorosa indiscrezione: il PSG ha offerto nelle ultime ore Neymar al Manchester City Marca, quotidiano spagnolo, ha rivelato una clamorosa indiscrezione: il PSG nelle ultime ore di mercato ha offerto ...