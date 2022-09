Il price cap sul gas? Nella bozza Ue non c’è: punta su riduzione della domanda e limite al prezzo dell’elettricità da rinnovabili (Di sabato 3 settembre 2022) Il tetto al prezzo del gas invocato da tutte le forze politiche in Italia e auspicato venerdì anche dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen? Non è previsto Nella bozza di documento con i possibili interventi anti rincari preparata in vista del vertice Ue del 9 settembre. Che sia perché Gazprom ha interrotto i flussi verso l’Europa e sembra improbabile che li riattivi o perché l’attuazione sarebbe complicatissima, il “non paper” che l’esecutivo Ue intende presentare ai ministri dell’Energia dei 27 si concentra su altro. Il pacchetto di proposte (ancora in versione preliminare) è incentrato sulla riduzione della domanda di elettricità e sulla fissazione di un limite al prezzo dell’energia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 3 settembre 2022) Il tetto aldelinvocato da tutte le forze politiche in Italia e auspicato venerdì anche dalla presidenteCommissione europea Ursula von der Leyen? Non è previstodi documento con i possibili interventi anti rincari preparata in vista del vertice Ue del 9 settembre. Che sia perché Gazprom ha interrotto i flussi verso l’Europa e sembra improbabile che li riattivi o perché l’attuazione sarebbe complicatissima, il “non paper” che l’esecutivo Ue intende presentare ai ministri dell’Energia dei 27 si concentra su altro. Il pacchetto di proposte (ancora in versione preliminare) è incentrato sulladi elettricità e sulla fissazione di unaldell’energia ...

