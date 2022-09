Il prete dei cimiteri dei bambini mai nati | «Seppellire i feti è giusto»

Leggi su open.online

(Di sabato 3 settembre 2022) Don Maurizio Gagliardini è il sacerdote deideimai. Presidente dell’associazione “Difendiamo la vita con Maria”, oggi spiega all’AdnKronos che è d’accordo con la proposta di Fratelli d’Italia contro la quale si sono scagliati Pd e M5s. « Un feto non è una carcassa, o spazzatura, è un resto mortale. Come taledarne sepoltura», spiega Gagliardini. «La nostra iniziativa – osserva con l’agenzia di stampa – non è assolutamente contro le donne. La cosa che impressiona chi è contrario, è accettare che queste siano persone, in realtà i genitori sanno perfettamente che era il loro bambino. C’è un piccolo cadavere, quando viene espulso la mamma si trova in mano un piccolo corpicino. È una realtà. Chi non conosce la legge e poi viene a sapere tardivamente della possibilità di sepoltura si ...