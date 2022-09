Il prete che seppellisce i bimbi mai nati: «Bene FdI, i feti non sono carcasse o spazzatura» (Di sabato 3 settembre 2022) Non è un’iniziativa «contro le donne» e le polemiche «non fanno che confondere», provocando una sofferenza ulteriore a quei genitori che considerano il loro bimbo perso un figlio, anche se non è riuscito a nascere. Don Maurizio Gagliardini difende la proposta di FdI sul cimitero dei feti, spiegando perché le critiche e le accuse lanciate da Pd e M5S sul fatto che si tratterebbe di una misura «oscurantista e contro le donne» non possono essere accettate. «Un feto non è una carcassa, o spazzatura, è un resto mortale. Come tale è giusto darne sepoltura», ha detto il sacerdote, presidente dell’associazione Difendiamo la vita con Maria, che dal 1998 ha curato la sepoltura di oltre 300mila bimbi mai nati. Il prete che seppellisce i feti: «Ben venga ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 3 settembre 2022) Non è un’iniziativa «contro le donne» e le polemiche «non fanno che confondere», provocando una sofferenza ulteriore a quei genitori che considerano il loro bimbo perso un figlio, anche se non è riuscito a nascere. Don Maurizio Gagliardini difende la proposta di FdI sul cimitero dei, spiegando perché le critiche e le accuse lanciate da Pd e M5S sul fatto che si tratterebbe di una misura «oscurantista e contro le donne» non posessere accettate. «Un feto non è una carcassa, o, è un resto mortale. Come tale è giusto darne sepoltura», ha detto il sacerdote, presidente dell’associazione Difendiamo la vita con Maria, che dal 1998 ha curato la sepoltura di oltre 300milamai. Ilche: «Ben venga ...

