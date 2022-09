Il palermitano Alberto Bartolo Varsalona vince il Campiello Giovani (Di sabato 3 settembre 2022) Alberto Bartolo Varsalona è il vincitore della 27ª edizione del Campiello Giovani, il concorso riservato ai Giovani tra i 15 e i 22 anni organizzato dalla Fondazione Il Campiello - Confindustria Veneto.palermitano di... Leggi su europa.today (Di sabato 3 settembre 2022)è il vincitore della 27ª edizione del, il concorso riservato aitra i 15 e i 22 anni organizzato dalla Fondazione Il- Confindustria Veneto.di...

Virus1979C : RT @Virus1979C: Chiunque pensasse di combattere la Mafia nel 'pascolo' palermitano e non nel resto d'Italia non farebbe che perdere tempo.… - DaniBailo : Chiunque pensi di combattere la mafia nel pascolo palermitano e non nel resto d'Italia non farebbe che perdere temp… - EmanueleMCT : 'Chiunque pensasse di combattere la mafia solo nel pascolo palermitano e non nel resto dell'Italia non farebbe altr… - AsDomenicoRicci : RT @AsDomenicoRicci: #PERNONDIMENTICARE 'Chiunque pensasse di combattere la Mafia nel 'pascolo' palermitano e non nel resto d'Italia non f… - AsDomenicoRicci : #PERNONDIMENTICARE 'Chiunque pensasse di combattere la Mafia nel 'pascolo' palermitano e non nel resto d'Italia no… -