Il Napoli espugna l'Olimpico trascinato da Kvarataskhelia: 2-1 alla Lazio e primo posto insieme al Milan (Di sabato 3 settembre 2022) Vittoria in rimonta e primo posto in classifica. Non poteva esserci miglior serata per il Napoli, che sconfigge 2-1 la Lazio all’Olimpico... Leggi su calciomercato (Di sabato 3 settembre 2022) Vittoria in rimonta ein classifica. Non poteva esserci miglior serata per il, che sconfigge 2-1 laall’...

gio_sportivista : Il @officialsscnapoli espugna l’Olimpo o di #roma battendo la @official_sslazio 2-1 In gol prima @mattiazaccagni20_… - calciotoday_it : ??Il #Napoli espugna l'Olimpico in rimonta e si porta momentaneamente in testa alla classifica con il #Milan… - NCN_it : FINALE - Il #Napoli espugna l'Olimpico grazie a #Kim e #Kvara: 2-1 per gli azzurri come l'anno #LazioNapoli scor… - Bertolca10 : Fattore K per Spalletti: il Napoli espugna l'Olimpico. 2-1 alla Lazio, rimontando la rete iniziale di Zaccagni. Gol… - Nai1926_ : ?? Un grande Napoli espugna l'Olimpico ?? #LazioNapoli 1-2 ?? #Napoli1926AmoreInfinito | #ForzaNapoliSempre |… -