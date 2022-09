Il mercato degli scacchi (Di sabato 3 settembre 2022) Non credere di poter far meglio, “lascia che ci pensino i mercati”: così suona il motto della scuola di Chicago, fucina di premi Nobel e di fierissimi paladini della libertà economica, affidata al paradigma dell’efficienza dei mercati concorrenziali, capace nelle loro teoriche mani di spazzolare i campi più diversi – le relazioni sentimentali come la public choice, i comportamenti criminali come le transazioni finanziarie – compresi, dunque, quei campi nei quali l’analisi economica non sembra particolarmente pertinente. Pertinente o no, in ambito scacchistico i mercati ci hanno pensato qualche giorno fa, quando chess.com, sito tra i maggiori dedicati agli scacchi online (i numeri che denuncia sono impressionanti: 90 milioni di utenti, 10 milioni di partite al giorno), ha offerto una paccata di milioni per l’acquisizione della società cofondata dal ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 3 settembre 2022) Non credere di poter far meglio, “lascia che ci pensino i mercati”: così suona il motto della scuola di Chicago, fucina di premi Nobel e di fierissimi paladini della libertà economica, affidata al paradigma dell’efficienza dei mercati concorrenziali, capace nelle loro teoriche mani di spazzolare i campi più diversi – le relazioni sentimentali come la public choice, i comportamenti criminali come le transazioni finanziarie – compresi, dunque, quei campi nei quali l’analisi economica non sembra particolarmente pertinente. Pertinente o no, in ambitostico i mercati ci hanno pensato qualche giorno fa, quando chess.com, sito tra i maggiori dedicati aglionline (i numeri che denuncia sono impressionanti: 90 milioni di utenti, 10 milioni di partite al giorno), ha offerto una paccata di milioni per l’acquisizione della società cofondata dal ...

sportface2016 : #Inter, #Marotta: 'Tante difficoltà nel fare mercato' - vito_piazzolla : @Filosofico8 @stebaraz @MISE_GOV @CarloCalenda @Azione_it Guarda che sono contro l'abolizione delle tariffe. Volevo… - emme1963 : @ilgeometra72 @thewhitefly_ @emilianoavanti @meopinelli @tella_vale che Vigorelli abbia tentato di portarlo via è v… - cyber_pop3 : @ma_davero @VanniniSilvio @emmevilla @yarynagrusha Mi danno degli euro che cambio in rubli. Le lavatrici rubate (lo… - Eugen_Rosca : RT @AmbasciataRO: Proficuo incontro oggi in @AmbasciataRO con i rappresentanti del gruppo @Pirelli. Al centro del colloquio le opportunità… -

Da Intesa Sanpaolo sostegno alla produzione del film su Enzo Ferrari ... ambientata nel mondo volatile e pericoloso delle corse automobilistiche degli anni Cinquanta. Mann ... "Intesa Sanpaolo, attraverso il Desk specialistico Media Cultura, è leader nel mercato nazionale ... Perché Juventus, Milan, Roma e Inter sono state multate dalla Uefa Il restante 85% solo in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi nei prossimi anni. Così la ... Si va dal versamento del restante 85% fino a limitazioni su mercato, liste Uefa ed esclusione dalle ... Il Foglio Il mercato degli scacchi Chess.com acquisisce per 82 milioni di dollari la società del campionissimo Carlsen: il gioco online non sarà più lo stesso. I professionisti comunque vanno sempre dove ci sono i soldi. A St. Louis, p ... Serie A, da Ederson a Bremer: gli acquisti più costosi del mercato Chi ha speso di più in Italia Ecco la classifica delle operazioni più costose Kim, Ederson e non solo: la top 5 degli acquisti più costosi in Serie A Quello appena concluso, è stato un mercato ricco ... ... ambientata nel mondo volatile e pericoloso delle corse automobilisticheanni Cinquanta. Mann ... "Intesa Sanpaolo, attraverso il Desk specialistico Media Cultura, è leader nelnazionale ...Il restante 85% solo in caso di mancato raggiungimentoobiettivi nei prossimi anni. Così la ... Si va dal versamento del restante 85% fino a limitazioni su, liste Uefa ed esclusione dalle ... Il mercato degli scacchi Chess.com acquisisce per 82 milioni di dollari la società del campionissimo Carlsen: il gioco online non sarà più lo stesso. I professionisti comunque vanno sempre dove ci sono i soldi. A St. Louis, p ...Chi ha speso di più in Italia Ecco la classifica delle operazioni più costose Kim, Ederson e non solo: la top 5 degli acquisti più costosi in Serie A Quello appena concluso, è stato un mercato ricco ...