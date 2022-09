Il mar Mediterraneo invaso da 200 specie esotiche in 130 anni

ilpost : Emergency ha annunciato di aver comprato una nave per soccorrere i migranti che rischiano la vita nel mar Mediterra… - Idl3 : RT @Infoconte: Oggi, dopo 12anni, nave da guerra Marina turca attracca al porto di #Haifa (#Israele) Partecipa, manovre navali #NATO, Mar M… - ilcorriereblog : Tra il 1896 e il 2020, un totale di 188 specie ittiche sono entrate nel Mar Mediterraneo, principalmente dal Canale… - Infoconte : Oggi, dopo 12anni, nave da guerra Marina turca attracca al porto di #Haifa (#Israele) Partecipa, manovre navali… - dotf : Un sommergibile d’attacco russo è in azione nel mar #Mediterraneo, davanti alla #Sicilia. La portaerei americana “B… -

Ile' oggi riconosciuto come il mare piu' invaso al mondo da pesci esotici: 200 nuove specie sono arrivate in queste acque negli ultimi 130 anni, a causa principalmente del cambiamento ...Il tratto costiero ancora in mano a Kiev che garantisce all'Ucraina l'accesso alNero e alle rotte del. L'America arma (oltre i 15 miliardi), ma le super tecnologie non bastano per ...Il Mediterraneo e' oggi riconosciuto come il mare piu' invaso al mondo da pesci esotici: 200 nuove specie sono arrivate in queste acque negli ...A Sant’Elpidio a Mare è entrato nel vivo il cartellone della Festa del Patrono, con tanti eventi per tutti i gusti e le età che già da giovedì 1 settembre hanno animato il centro cittadino. Ieri, 2 se ...