Il maltempo si abbatte sul Lazio: scatta l’allerta meteo per domenica 4 settembre (Di sabato 3 settembre 2022) Il maltempo si abbatte su Roma e nel Lazio domenica 4 settembre. La Protezione Civile ha diramato l’allerta meteo su diverse regione d’Italia a causa del rischio temporali. Allerta meteo gialla sul Lazio Sulla base delle previsioni meteo, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse, valutando per la giornata di domani, domani 4 settembre, una allerta meteo gialla per rischio idraulico e rischio temporali nel Lazio. Leggi anche: maltempo in Italia, temporali e grandine: le previsioni meteo e le Regioni a rischio Temporali e precipitazioni sparse anche a ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 3 settembre 2022) Ilsisu Roma e nel. La Protezione Civile ha diramatosu diverse regione d’Italia a causa del rischio temporali. Allertagialla sulSulla base delle previsioni, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un nuovo avviso di condizionirologiche avverse, valutando per la giornata di domani, domani 4, una allertagialla per rischio idraulico e rischio temporali nel. Leggi anche:in Italia, temporali e grandine: le previsionie le Regioni a rischio Temporali e precipitazioni sparse anche a ...

