Il lancio del razzo Artemis fallisce ancora. Rimandato lo sbarco sulla Luna (Di sabato 3 settembre 2022) Secondo tentativo fallito. Se ne riparlerà lunedì. Oggi, 3 settembre, il nuovo razzo Lunare del progetto Artemis 1 della Nasa ha avuto un'altra pericolosa perdita di carburante che ha costretto i controllori di lancio ad annullare il secondo tentativo di lancio. Anche il primo tentativo, in programma all'inizio della settimana, era stato annullato per la fuoriuscita di idrogeno. Il direttore del lancio Charlie Blackwell-Thompson e il suo team hanno cercato di tappare la falla come avevano fatto l'ultima volta, ma dopo vari tentativi, la perdita persisteva. Blackwell-Thompson ha quindi interrotto il conto alla rovescia. Le squadre della Nasa hanno riscontrato una perdita di idrogeno liquido durante il caricamento del propellente nello stadio centrale del razzo Space ... Leggi su iltempo (Di sabato 3 settembre 2022) Secondo tentativo fallito. Se ne riparlerà lunedì. Oggi, 3 settembre, il nuovore del progetto1 della Nasa ha avuto un'altra pericolosa perdita di carburante che ha costretto i controllori diad annullare il secondo tentativo di. Anche il primo tentativo, in programma all'inizio della settimana, era stato annullato per la fuoriuscita di idrogeno. Il direttore delCharlie Blackwell-Thompson e il suo team hanno cercato di tappare la falla come avevano fatto l'ultima volta, ma dopo vari tentativi, la perdita persisteva. Blackwell-Thompson ha quindi interrotto il conto alla rovescia. Le squadre della Nasa hanno riscontrato una perdita di idrogeno liquido durante il caricamento del propellente nello stadio centrale delSpace ...

