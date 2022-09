Il Foglio Sportivo su Mario Rui | non ha ancora preso la patente | gira in taxi o scorrazzato dalla moglie

(Di sabato 3 settembre 2022) Ildedica un pezzo ai calciatori senza. Ce ne sono diversi, a partire dal gioiello del Psg, Kylian Mbappè. Eppure Kylian, come gli altri, non rinuncia ad avere il garage pieno di macchine splendenti, che lascia però guidare ad un autista. “Un parco auto da invidia: ci sono, nuove di concessionario, una Ferrari 488 Pista (valore più di mezzo milione), un paio di Audi (una R8 da 562 cavalli e una RS7) una Range Rover, una Mercedes Classe V e, udite udite, qualche veicolo più accessibile: una Touareg, una Tiguan e un Multi Van marchiati Volkswagen. Sono queste ultime quelle che macinano qualche chilometro. Naturalmente con al volante l’autista messo a disposizione dal Psg, l’omino ogni giorno chiamato a gestire i trasferimenti dell’assistito. L’attaccante francese ha giustificato con naturalezza questo vezzo: “Ho ...

enricofrasca3 : RT @ilfoglio_it: C'è il derby di Milano, l'Europeo di basket secondo Gigi Datome, le auto di Mbappé, la pallanuoto del Caimano e tanto altr… - ilfoglio_it : C'è il derby di Milano, l'Europeo di basket secondo Gigi Datome, le auto di Mbappé, la pallanuoto del Caimano e tan… - ilfoglio_it : C'è la Serie A senza gol italiani e l'intervista a Pozzecco, c'è la Romagna delle moto e dei racchettoni, e ci sono… - uzapelloni : RT @giostuzzi: Parlare con i pionieri del racchettonismo, cercare le origini dei racchettoni e non trovarle, ascoltare storie e leggende da… - davidefent : RT @giostuzzi: Parlare con i pionieri del racchettonismo, cercare le origini dei racchettoni e non trovarle, ascoltare storie e leggende da… -

Il Foglio

... appassionato e competente "educatore"con alle spalle diverse esperienze in alcune ... ho chiesto poi di portare al prossimo allenamento uncon su scritte le 'regole' che ci eravamo ...... appassionato e competente 'educatore'con alle spalle diverse esperienze in alcune ... ho chiesto poi di portare al prossimo allenamento uncon su scritte le 'regole' che ci eravamo ... Napoli dà un calcio all'illegalità Oltre al basket c'è di più. “La curiosità, i libri e la musica mi aiutano a essere un giocatore migliore”. Intervista al capitano della Nazionale azzurra ...Il 5 settembre inizia la ”Traiano Cup”, al campo, restaurato, della parrocchia di Maria Immacolata della Medaglia Miracolosa in via Marc’Aurelio. "Siamo entusiasti del fatto che i ragazzi del nostro c ...