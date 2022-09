Il diavolo in Ohio, Emily Deschanel: "La serie mostra gli effetti dei traumi infantili sugli adulti" (Di sabato 3 settembre 2022) Emily Deschanel ha recentemente rivelato che per lei era importante esplorare i traumi del suo personaggio in modo autentico nella sua nuova serie intitolata Il diavolo in Ohio. Emily Deschanel, dopo aver interpretato un'antropologa forense in dodici stagioni di Bones, è tornata nel mondo della TV poliziesca con Il diavolo in Ohio, un nuovo horror targato Netflix: l'attrice, che nella serie ha esplorato come gli abusi passati possono influenzare una persona adulta, desiderava trattare questo argomento in modo autentico. Durante un'intervista di CinemaBlend, la Deschanel ha confermato quanto da noi sottolineato nella nostra recensione della miniserie, dicendo che sebbene ... Leggi su movieplayer (Di sabato 3 settembre 2022)ha recentemente rivelato che per lei era importante esplorare idel suo personaggio in modo autentico nella sua nuovaintitolata Ilin, dopo aver interpretato un'antropologa forense in dodici stagioni di Bones, è tornata nel mondo della TV poliziesca con Ilin, un nuovo horror targato Netflix: l'attrice, che nellaha esplorato come gli abusi passati possono influenzare una persona adulta, desiderava trattare questo argomento in modo autentico. Durante un'intervista di CinemaBlend, laha confermato quanto da noi sottolineato nella nostra recensione della mini, dicendo che sebbene ...

