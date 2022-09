Il Celtic si aggiudica l’Old Firm | poker al Rangers

(Di sabato 3 settembre 2022) Ilbatte ilnel, lo storico derby di Glasgow. I biancoverdi dominano e vincono per 4-0 Ilsiil primo Olddella stagione. Nello storico derby di Glasgow contro gli odiati rivali del(avversari del Napoli in Champions League), gli hoopes si impongono per 4-0. Partita dominata dai biancoverdi, che chiudono il primo tempo sul 3-0 con Jota e la doppietta di Abada. Nel finale arriva ildi Turnbull che vale il +5 in classifica. L'articolo proviene da Calcio News 24.

