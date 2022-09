Il caso del sottomarino nucleare russo "in acque italiane" (Di sabato 3 settembre 2022) Un sottomarino nucleare russo si troverebbe nelle acque italiane, fra Malta e la Sicilia. Secondo quanto riporta oggi NavalNews, si tratterebbe di un sottomarino d'attacco probabilmente dotato di missili da crociera. Non è chiaro... Leggi su today (Di sabato 3 settembre 2022) Unsi troverebbe nelle, fra Malta e la Sicilia. Secondo quanto riporta oggi NavalNews, si tratterebbe di und'attacco probabilmente dotato di missili da crociera. Non è chiaro...

fattoquotidiano : Caro energia, il caso dell’azienda ceramica: “Bolletta su del 439% in un anno. E per il rinnovo Eni voleva 300mila… - rtl1025 : ?? È nata all’Ospedale Cannizzaro di Catania Alessandra, la prima bambina in Italia a venire alla luce da un trapia… - borghi_claudio : @SabrySocial @enzo_aa Va bene anche la doppia X. Non lo propagando come sistema perché probabilmente sono più i vot… - GenioIncompres8 : RT @OdinaLaNemesi: Sono arrivati gli 'Ibis sacri' o anche uccelli del Faraone, uccelli egizi, il loro arrivo porta #sfiga ma una sfiga #glo… - el100moscow : @NientedspeciaIe Ah beh mi sembra un ottimo risultato. Un disagio del genere può essere usato anche per parlare di… -