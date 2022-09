Il boom del Cav. su Tik Tok è il manifesto di una vendetta: quella dei boomer (Di sabato 3 settembre 2022) La vendetta dei boomer arriva da uno che il boom l’ha vissuto da ragazzino e può pure raccontarlo. Silvio Berlusconi, contro ogni aspettativa, è la nuova attrazione di TikTok. La società ne è fiera, anche se non prende certamente parte per ovvie ragioni di policy. Per il suo nuovo editore, lui che ha editato tanto, Berlusconi è una ricchezza in quanto porta contatti, tempi di permanenza, interesse e, a cascata, fa parlare della piattaforma, come sta succedendo da ieri un po’ ovunque. Poi TikTok è gratuito per chi ne fruisce ed è nelle corde del Berlusconi portatore di intrattenimento liberalmente elargito nelle case italiane (cioè, come per la tv gratuita il pagamento avviene concedendo la propria attenzione e rendendosi disponibili, in un modo o nell’altro, ai consigli per gli acquisti). I dati straordinari indicano in 379k i seguaci ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 3 settembre 2022) Ladeier arriva da uno che ill’ha vissuto da ragazzino e può pure raccontarlo. Silvio Berlusconi, contro ogni aspettativa, è la nuova attrazione di TikTok. La società ne è fiera, anche se non prende certamente parte per ovvie ragioni di policy. Per il suo nuovo editore, lui che ha editato tanto, Berlusconi è una ricchezza in quanto porta contatti, tempi di permanenza, interesse e, a cascata, fa parlare della piattaforma, come sta succedendo da ieri un po’ ovunque. Poi TikTok è gratuito per chi ne fruisce ed è nelle corde del Berlusconi portatore di intrattenimento liberalmente elargito nelle case italiane (cioè, come per la tv gratuita il pagamento avviene concedendo la propria attenzione e rendendosi disponibili, in un modo o nell’altro, ai consigli per gli acquisti). I dati straordinari indicano in 379k i seguaci ...

