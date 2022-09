I maestri del paesaggio, Piazza Vecchia prende forma (e colore) - Foto e video (Di sabato 3 settembre 2022) L’anteprima. L’Università tedesca Weihenstephan-Triesdorf e il planting designer Cassian Schmidt firmano quest’anno «Forgotten Landscape» (paesaggio dimenticato), il progetto per la Piazza Vecchia 2022, in occasione della XII edizione del Landscape Festival – I maestri del paesaggio, in programma dall’8 al 25 settembre. Leggi su ecodibergamo (Di sabato 3 settembre 2022) L’anteprima. L’Università tedesca Weihenstephan-Triesdorf e il planting designer Cassian Schmidt firmano quest’anno «Forgotten Landscape» (dimenticato), il progetto per la2022, in occasione della XII edizione del Landscape Festival – Idel, in programma dall’8 al 25 settembre.

