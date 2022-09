I convocati della Lazio per la sfida al Napoli: le scelte di Sarri (Di sabato 3 settembre 2022) Ecco l’elenco dei convocati della Lazio per la sfida di questa sera contro il Napoli Maurizio Sarri ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per la sfida di questa sera tra Lazio e Napoli. Ecco le scelte del tecnico biancoceleste: Portieri: Adamonis, Maximiano, Provedel; Difensori: Casale, Gila, Hysaj, Kamenovic, Lazzari, Marusic, Patric, Radu, Romagnoli; Centrocampisti: Basic, Bertini, Cataldi, Luis Alberto, Marcos Antonio, Milinkovic, Vecino; Attaccanti: Cancellieri, Felipe Anderson, Immobile, Pedro, Romero, Zaccagni. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 3 settembre 2022) Ecco l’elenco deiper ladi questa sera contro ilMaurizioha diramato l’elenco dei giocatoriper ladi questa sera tra. Ecco ledel tecnico biancoceleste: Portieri: Adamonis, Maximiano, Provedel; Difensori: Casale, Gila, Hysaj, Kamenovic, Lazzari, Marusic, Patric, Radu, Romagnoli; Centrocampisti: Basic, Bertini, Cataldi, Luis Alberto, Marcos Antonio, Milinkovic, Vecino; Attaccanti: Cancellieri, Felipe Anderson, Immobile, Pedro, Romero, Zaccagni. L'articolo proviene da Calcio News 24.

