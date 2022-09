I conti di famiglie ed imprese affondano sotto la scure del costo di energia e gas. L'analisi di Andrea Pasini (Di sabato 3 settembre 2022) Siamo destinati al fallimento. Solo scrivere queste parole fa male al cuore, ma il futuro dell'Italia non è mai sembrato così incerto. Mentre il prezzo del gas continua a salire e la campagna elettorale sembra parlare di tutto tranne che dei reali problemi del paese, quello che attende gli italiani è un autunno durissimo, per imprese e famiglie. È necessario mettere in campo misure per contenere gli aumenti di energia e di gas, ma nonostante i partiti chiedano l'intervento dell'ex premier Mario Draghi che si direbbe pronto a imbastire un nuovo decreto sul caro-bollette, al momento risulta impossibile fare ricorso a uno scostamento di bilancio. Il nostro futuro è nelle mani del prossimo governo, che si troverà anche a gestire un possibile accordo con l'Unione Europea su un tetto al prezzo del gas. Ci troviamo dinanzi ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 3 settembre 2022) Siamo destinati al fallimento. Solo scrivere queste parole fa male al cuore, ma il futuro dell'Italia non è mai sembrato così incerto. Mentre il prezzo del gasnua a salire e la campagna elettorale sembra parlare di tutto tranne che dei reali problemi del paese, quello che attende gli italiani è un autunno durissimo, per. È necessario mettere in campo misure per contenere gli aumenti die di gas, ma nonostante i partiti chiedano l'intervento dell'ex premier Mario Draghi che si direbbe pronto a imbastire un nuovo decreto sul caro-bollette, al momento risulta impossibile fare ricorso a uno scostamento di bilancio. Il nostro futuro è nelle mani del prossimo governo, che si troverà anche a gestire un possibile accordo con l'Unione Europea su un tetto al prezzo del gas. Ci troviamo dinanzi ...

