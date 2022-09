Huawei non ha alcuna intenzione di lasciare il mercato europeo (Di sabato 3 settembre 2022) AGI - Huawei non ha nessuna intenzione di lasciare il mercato europeo. Alcuni giorni fa le parole di Ren Zhengfei, ceo del colosso cinese, sulla necessità dell'azienda di ‘sopravvivere' a tempi difficili e sulla possibilità di abbandonare alcune piazze aveva lasciato pensare che l'Europa fosse uno di quei teatri da cui ritirarsi, soprattutto per l'improvvisa ostilità di alcuni governi nei confronti delle infrastrutture 5G made in China e per il bando all'uso dei servizi di Google sui suoi smartphone. Eppure Huawei resterà in Europa, come ha assicurato all'AGI William Tian, presidente di Huawei CBG per l'Europa occidentale, e anzi rilancia, diversificando la platea di prodotti e puntando sui pc portatili e sugli indossabili pensati per lo sport e la salute. Le ... Leggi su agi (Di sabato 3 settembre 2022) AGI -non ha nessunadiil. Alcuni giorni fa le parole di Ren Zhengfei, ceo del colosso cinese, sulla necessità dell'azienda di ‘sopravvivere' a tempi difficili e sulla possibilità di abbandonare alcune piazze aveva lasciato pensare che l'Europa fosse uno di quei teatri da cui ritirarsi, soprattutto per l'improvvisa ostilità di alcuni governi nei confronti delle infrastrutture 5G made in China e per il bando all'uso dei servizi di Google sui suoi smartphone. Eppureresterà in Europa, come ha assicurato all'AGI William Tian, presidente diCBG per l'Europa occidentale, e anzi rilancia, diversificando la platea di prodotti e puntando sui pc portatili e sugli indossabili pensati per lo sport e la salute. Le ...

