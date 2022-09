House Of Hammer la docu serie che va oltre la storia personale di Armie Hammer (Di sabato 3 settembre 2022) In una sola notte, l‘attore Armie Hammer è passato dall’essere idolo di milioni di fan in America e in tutto il mondo ( in Italia è molto noto per la sua partecipazione al film Chiamami con il tuo nome di Guadagnino) a essere un vero e proprio mostro. Su di lui, in pochi giorni, si sono riversate le accuse di molte ex e amanti, che hanno pubblicato in rete i messaggi che l’attore inviava. Messaggi che andavano bel oltre le richieste di pratiche di “schiavismo sessuale” o pratiche sadomaso. Messaggi intrisi di violenza e di azioni ai limiti del reato. E poi, in poco tempo, anche le testimonianze dirette, di chi non ha usato solo un account social per puntare il dito ma ci ha messo la faccia. Una attrice che ha denunciato Armie per stupro. Tutto questo ma non solo è raccontato in House ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 3 settembre 2022) In una sola notte, l‘attoreè passato dall’essere idolo di milioni di fan in America e in tutto il mondo ( in Italia è molto noto per la sua partecipazione al film Chiamami con il tuo nome di Guadagnino) a essere un vero e proprio mostro. Su di lui, in pochi giorni, si sono riversate le accuse di molte ex e amanti, che hanno pubblicato in rete i messaggi che l’attore inviava. Messaggi che andavano belle richieste di pratiche di “schiavismo sessuale” o pratiche sadomaso. Messaggi intrisi di violenza e di azioni ai limiti del reato. E poi, in poco tempo, anche le testimonianze dirette, di chi non ha usato solo un account social per puntare il dito ma ci ha messo la faccia. Una attrice che ha denunciatoper stupro. Tutto questo ma non solo è raccontato in...

