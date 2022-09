Højlund e suoi fratelli | i volti nuovi e giovani dell’Atalanta per la stagione 2022-23

Leggi su bergamonews

(Di sabato 3 settembre 2022) Mentre il campionato è già arrivato alla sua quarta giornata, il calciomercato – ovvero la finestra temporale in cui i giocatori possono trasferirsi da un club all’altro – è arrivato giovedì sera al suo termine. Anche quest’estate l’Atalanta ha apportato diversi cambiamenti al suo organico: dagli addii importanti di Josip Ili?i?, Remo Freuler e Cristian Romero (riscattato dal Tottenham di Antonio Conte per 50 milioni di euro, cessione più remunerativa nella storia) agli arrivi dicampioni che potrebbero fare la fortuna della squadra allenata da Gian Piero Gasperini. I colpi di mercato Partiamo dagli acquisti di Ederson e Rasmus, perfezionati per una cifra totale di 38 (21 più 17) milioni di euro. Ederson (Éderson José dos Santos Lourenço da Silva) è stato una delle rivelazioni dello scorso campionato di ...