Guerra Russia-Ucraina, Medvedev: “L’arsenale nucleare è nel nostro Paese: migliore garanzia per preservare la potenza della Russia”. Il ricatto di Mosca all’Europa: il gasdotto Nord Stream 1 chiuso a tempo indeterminato (Di sabato 3 settembre 2022) Gazprom afferma che la decisione è dovuta a una perdita in una stazione vicino a San Pietroburgo. Da Meloni altro no a Putin: faremo di tutto per aiutare il governo italiano sul price cap Leggi su lastampa (Di sabato 3 settembre 2022) Gazprom afferma che la decisione è dovuta a una perdita in una stazione vicino a San Pietroburgo. Da Meloni altro no a Putin: faremo di tutto per aiutare il governo italiano sul price cap

riotta : Non credete ai #Putinversteher amici di Putin che assicurano come #Russia non sia toccata dalle sanzioni sulla guer… - demagistris : Invio armi e sanzioni sono diventate per l’Europa un suicidio, sul piano sociale ed economico, non hanno isolato la… - rtl1025 : ?? 'Perché la #Russia fa la guerra, ma non la chiama #guerra? Per non perdere il veto all'Onu. Perché chiude il #gas… - MainiPiero : @Rimmel2021 @StranoAlex non so quante scorte abbiamo, non ho ancora letto di priorità, ho letto invece che la Russi… - Giustinianorex : RT @federicofubini: Il tetto del #G7 sul petrolio russo venduto in tutto il mondo, se funziona, avvicina lo strangolamento finanziario dell… -