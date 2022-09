Guerra Russia-Ucraina, colloquio telefonico tra Zelensky e Ursula Von Der Leyen: “Limitare profitti russi su petrolio e gas”. Un filmato mostra lancio multiplo di razzi vicino la centrale di Zaporizhzhia (Di sabato 3 settembre 2022) Nella telefonata tra il presidente ucraino e la presidente della Commissione europea si è discusso di aiuti all’Ucraina e di nuove misure e sanzioni contro la russia. La scorsa notte un video diffuso dal sito Usa The Insider ha ripreso una fila di razzi sparati in cielo nelle vicinanze della centrale nucleare Ucraina Leggi su ilsecoloxix (Di sabato 3 settembre 2022) Nella telefonata tra il presidente ucraino e la presidente della Commissione europea si è discusso di aiuti all’e di nuove misure e sanzioni contro la. La scorsa notte un video diffuso dal sito Usa The Insider ha ripreso una fila disparati in cielo nelle vicinanze dellanucleare

demagistris : Invio armi e sanzioni sono diventate per l’Europa un suicidio, sul piano sociale ed economico, non hanno isolato la… - sole24ore : ?? «Tanti imprenditori sperano che la guerra finisca il prima possibile. Questa è l'unica volta al mondo in cui le… - Tg3web : La guerra in Ucraina. Secondo il presidente Zelensky la Russia si appresta a usare l'arma di gas e petrolio contro… - ViaEmilia771 : RT @lucianocapone: L'Italia è il paese occidentale che di più finanzia Putin. Mentre dimezzava l'import di gas, ha raddoppiato quello di pe… - lollib60 : RT @jacopo_iacoboni: Sabato circa 70mila persone sono scese in piazza a Praga gridando contro il governo, contro l’Ue e la Nato, accusandol… -