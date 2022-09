“Guadagnano sulla nostra pelle” Tria imbufalito con gli alleati dell' Italia

(Di sabato 3 settembre 2022) Giovanni, ex ministro'Economia e consigliere economico del ministeroo Sviluppo Economico, è ospite nello studio di Controcorrente, programma tv di Rete4 condotto da Veronica Gentili, e nella puntata del 3 settembre attacca l'Unione europea e il blocco Atlantico per come stanno gestendo la crisi del gas: “Non ci sono interessi uguali tra i paesi europei su come rispondere, c'è anche chi ci guadagna e chi ci perde meno. Noi abbiamo la Norvegia, che non fa parte'Unione europea, maa Nato, che guadagna molto sul prezzo del gas. Così come gli Stati Uniti, che ci venderanno il gas liquefatto ad un prezzo molto alto e sempre più alto. Se noi dobbiamo fare la guerra con glici dobbiamo dividere i costi del conflitto tra Russia ed Ucraina. Sennò non abbiamo ...

Ue, tre ipotesi in campo per contenere il prezzo del gas Giovanni Tria, ex ministro dell'Economia e consigliere economico del ministero dello Sviluppo Economico, è ospite nello studio di ...Il leader della Lega: bisogna salvare lavoro e imprese in Italia. Letta: sostiene le tesi russe, è un vero pericolo ...