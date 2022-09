Gps, punteggio doppio per chi ha svolto servizio con specializzazione sul sostegno. EMENDAMENTO al Decreto aiuti bis (Di sabato 3 settembre 2022) Fra i vari emendamenti presentati dalle forze politiche politiche al Decreto aiuti bis c'è quello che garantirebbe un punteggio doppio ai docenti inseriti nelle graduatorie provinciali per le supplenze che hanno svolto il servizio sul sostegno con titolo di specializzazione. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 3 settembre 2022) Fra i vari emendamenti presentati dalle forze politiche politiche albis c'è quello che garantirebbe unai docenti inseriti nelle graduatorie provinciali per le supplenze che hannoilsulcon titolo di. L'articolo .

