GP San Marino 2022 | Vinales | “Qualifica incredibile | possiamo vincere”

(Di sabato 3 settembre 2022) Maverickha parlato dopo il quarto posto ottenuto nelle qualifiche del GP di Sandi MotoGP. Questo il commento del pilota dell’Aprilia: “È stata una! Pensavo che avremmo faticato in queste condizioni, invece siamo stati veloci ed essere in quarta posizione, a soli due decimi dalla pole position, è un ottimo risultato in vista della gara. Già ieri abbiamo messo in mostra un ritmo in linea con i più veloci e anche oggi nelle FP4 ci siamo confermati: mi aspetto una gara veloce, dove tutti andranno all’attacco dall’inizio alla fine, ma noi ci siamo elottare per la vittoria. Il feeling con la moto è buono, per cui sono fiducioso anche in caso di gara bagnata”. SportFace.