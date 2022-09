Gp Olanda | super pole di Verstappen | secondo Leclerc a 21 millesimi | terzo Sainz

SkySportF1 : ?? SUPER MAX POOOLE POSITION ? ?? Che duello con Leclerc e Sainz I risultati ? - sweets0vl : RT @mult1formula: REPORT: Verstappen si aggiudica la pole position con Leclerc a soli 0.021 millesimi da lui! ?? Ripercorriamo con @stefani… - panzerottoF1 : RT @mult1formula: REPORT: Verstappen si aggiudica la pole position con Leclerc a soli 0.021 millesimi da lui! ?? Ripercorriamo con @stefani… - wolfsxtar : RT @mult1formula: REPORT: Verstappen si aggiudica la pole position con Leclerc a soli 0.021 millesimi da lui! ?? Ripercorriamo con @stefani… - mult1formula : REPORT: Verstappen si aggiudica la pole position con Leclerc a soli 0.021 millesimi da lui! ?? Ripercorriamo con… -

Mai fidarsi delle difficoltà della Red Bull , perché loro sanno sempre come uscirne. E se hai Max Verstappen al volante, è ancora più facile ribaltare situazioni negative. Il weekend di Zandvoort era ...Grande prestazione dell'olandese davanti al suo pubblico. I piloti del Cavallino protagonisti di una grande ...ZANDVOORT - Nella giornata in cui Max Verstappen fa un capolavoro, riscattandosi dopo un venerdì sottotono e centrando una super pole, le cose non vanno altrettanto bene a Sergio Perez. Il messicano d ...Leclerc non ha ottenuto la pole per il GP d'Olanda per 21 millesimi. Domani si prospetta una gara infuocata, ci sarà una partenza arrembante