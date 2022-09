Gorbaciov sepolto a Mosca accanto alla moglie Raissa

Agenpress : Mosca. Mikhail Gorbaciov sepolto accanto alla sua Raisa, la donna che amò tutta la vita più del suo lavoro… - Agenpress : Mosca. Omaggio all'ultimo leader dell'Unione Sovietica Mikhail Gorbaciov, sarà sepolto con la moglie Raissa… - cuchacucha : RT @MartaAllevato: Storia di Novodevichy, il cimitero dove sarà sepolto #Gorbaciov a Mosca. Necropoli dei “morti più vivi del mondo”, riape… - Alise0 : RT @MartaAllevato: Storia di Novodevichy, il cimitero dove sarà sepolto #Gorbaciov a Mosca. Necropoli dei “morti più vivi del mondo”, riape… - Agenzia_Italia : RT @MartaAllevato: Storia di Novodevichy, il cimitero dove sarà sepolto #Gorbaciov a Mosca. Necropoli dei “morti più vivi del mondo”, riape… -

D'altronde la figura di, a cui fu assegnato il premio Nobel per la Pace nel 1990, è sempre stata considerata controversa in Russia e lo stesso Putin in passato ha definito l'implosione dell'...verrà poinel cimitero di Novodevichy, il più prestigioso dell'Unione sovietica dopo la necropoli delle mura del Cremlino. L'ex leader troverà posto accanto alla moglie Raisa, a 50 ...Roma, 3 set. (askanews) - E' stato Dmitry Muratov, direttore del giornale indipendente Novaya Gazeta e anche lui premio Nobel per la Pace, ad ...ReutersNotizie ONS•oggi, 13:32A Mosca migliaia di persone hanno salutato Mikhail Gorbaciov, l'ultimo leader dell'Unione Sovietica. È morto martedì all'età ...