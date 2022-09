Gorbaciov sepolto a Mosca accanto alla moglie Raissa Putin assente ai funerali

(Di sabato 3 settembre 2022) E' stato Dmitry Muratov, direttore del giornale indipendente Novaya Gazeta e anche lui premio Nobel per la Pace, ad aprire il corteo che ha accompagnato Mikhail Sergevicsua ultima dimora:a suaa nel cimitero Novodevichy. Si è concluso così l'ultimo saluto all'ultimo leader dell'Unione sovietica, l'uomo della "glasnost" e della "perestrojka", colui che aprì le chiuse del mondo comunista di fatto avviando la fine della guerra fredda. Migliaia di persone sono sfilate oggi davanti al feretro aperto dell'ex leader del Pcus, morto all'età di 91 anni, esposto nella camera ardente allestita presso la Casa dei Sindacati. Paradossalmente nello stesso luogo in cui venne esposta la salma di Stalin nel 1953. video width="746" height="420" ...

Verrà sepolto nel cimitero di Novodevichy, il più prestigioso dell'Unione sovietica dopo la necropoli delle mura del Cremlino. L'ex leader troverà posto accanto alla moglie Raisa. A Mosca migliaia di persone in fila questa mattina per la camera ardente di Mikhail Gorbachev, morto martedì scorso all'età di 91 anni. L'ultimo omaggio a Mikhail Gorbachev assomiglia a un pellegrinaggio in ricordo del passato sovietico, che viene sepolto con il suo ultimo leader. La bara di Mikhail Gorbachev è arrivata nel cimitero Novodevichy di Mosca. L'ex leader dell'Urss, morto giovedì a 91 anni, troverà sepoltura accanto alla moglie Raissa.