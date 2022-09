Gorbaciov, la visita al Cav ad Arcore: ecco le parole che hanno sconvolto tutti (Di sabato 3 settembre 2022) Oggi ci saranno i funerali quasi di Stato di Gorbaciov e su di lui sono stati scritti fiumi di parole. E, a proposito dell'ultimo presidente dell'Urss scomparso a 91 anni, c'è un piccolo episodio che nessuno ha raccontato e che riguarda proprio l'Italia: molto probabilmente, Gorby è stato il primo statista straniero ad apprendere la notizia che Berlusconi sarebbe entrato in politica. Posso confermarlo senza tema di smentite perché ero presente a quell'annuncio fatto da Silvio al signore della perestrojka. L'episodio risale al 18 settembre 1993 quando, assieme alla moglie Raissa, Mikhail andò a visitare il Cavaliere nella sua villa di Arcore. Un'occasione, giornalisticamente parlando, da non perdere ed Indro Montanelli, che era allora il mio direttore al Giornale, mi spedì a villa San Martino per un botta e ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 3 settembre 2022) Oggi ci saranno i funerali quasi di Stato die su di lui sono stati scritti fiumi di. E, a proposito dell'ultimo presidente dell'Urss scomparso a 91 anni, c'è un piccolo episodio che nessuno ha raccontato e che riguarda proprio l'Italia: molto probabilmente, Gorby è stato il primo statista straniero ad apprendere la notizia che Berlusconi sarebbe entrato in politica. Posso confermarlo senza tema di smentite perché ero presente a quell'annuncio fatto da Silvio al signore della perestrojka. L'episodio risale al 18 settembre 1993 quando, assieme alla moglie Raissa, Mikhail andò are il Cavaliere nella sua villa di. Un'occasione, giornalisticamente parlando, da non perdere ed Indro Montanelli, che era allora il mio direttore al Giornale, mi spedì a villa San Martino per un botta e ...

