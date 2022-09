Golf: Francesco Laporta nel quartetto di leader al Made in HimmerLand 2022 dopo tre giri! (Di sabato 3 settembre 2022) Continua l’ottima settimana di Francesco Laporta al Made in HimmerLand 2022 di Farsø, in Danimarca. Il pugliese, infatti, entra nel quartetto dei leader a -17 insieme al terzetto di inglesi formato da Oliver Wilson, Matthew Southgate e Ross McGowan. Quest’ultimo, già al comando dopo la giornata di ieri, nel moving day si è “fermato” a -2, mentre Laporta, dopo qualche incertezza nelle prime nove buche, ha realizzato tre birdie nelle seconde nove, tenendo così il passo di Wilson e Southgate, entrambi con in mano un -6. Giornata complicata, come testimoniato dai numerosi bogey da parte un po’ di tutti. Ne rimane quasi immune solo un altro inglese, Matthew Jordan. La miglior performance di oggi è sua: -9 di giornata, -16 ... Leggi su oasport (Di sabato 3 settembre 2022) Continua l’ottima settimana dialindi Farsø, in Danimarca. Il pugliese, infatti, entra neldeia -17 insieme al terzetto di inglesi formato da Oliver Wilson, Matthew Southgate e Ross McGowan. Quest’ultimo, già al comandola giornata di ieri, nel moving day si è “fermato” a -2, mentrequalche incertezza nelle prime nove buche, ha realizzato tre birdie nelle seconde nove, tenendo così il passo di Wilson e Southgate, entrambi con in mano un -6. Giornata complicata, come testimoniato dai numerosi bogey da parte un po’ di tutti. Ne rimane quasi immune solo un altro inglese, Matthew Jordan. La miglior performance di oggi è sua: -9 di giornata, -16 ...

