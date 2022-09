Gli Usa sfidano la Cina: approvata vendita di 1,1 miliardi di armi a Taiwan. Biden: “A fine mese summit con le isole del Pacifico” (Di sabato 3 settembre 2022) Ancora preoccupazioni per il presidente cinese Xi Jinping. Manca poco meno di un mese e mezzo al XX Congresso del Partito comunista che gli conferirà il suo terzo mandato da segretario generale del Pcc – prima volta nella storia della Repubblica popolare -, ma Xi non ha molto tempo per organizzare i preparativi. Dall’altra parte dell’Oceano Pacifico il presidente statunitense Joe Biden continua a sfidare i suoi moniti. Gli Usa, infatti, con le manovre delle ultime settimane stanno dimostrando sempre più interesse per la regione del Pacifico, dove la Cina ha molta influenza. Dimostrazioni di attenzione che non passano inosservate a Pechino e che portano a confronti sempre più diretti tra le due potenze. L’interesse per Taiwan era cosa già nota, almeno fin dalla visita a sorpresa della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 3 settembre 2022) Ancora preoccupazioni per il presidente cinese Xi Jinping. Manca poco meno di une mezzo al XX Congresso del Partito comunista che gli conferirà il suo terzo mandato da segretario generale del Pcc – prima volta nella storia della Repubblica popolare -, ma Xi non ha molto tempo per organizzare i preparativi. Dall’altra parte dell’Oceanoil presidente statunitense Joecontinua a sfidare i suoi moniti. Gli Usa, infatti, con le manovre delle ultime settimane stanno dimostrando sempre più interesse per la regione del, dove laha molta influenza. Dimostrazioni di attenzione che non passano inosservate a Pechino e che portano a confronti sempre più diretti tra le due potenze. L’interesse perera cosa già nota, almeno fin dalla visita a sorpresa della ...

