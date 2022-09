Gli hobby da terza età sono il nuovo amore delle scene creative

Leggi su gqitalia

(Di sabato 3 settembre 2022)daetà ovviamente è uno stereotipo. O meglio, un bel giochino facile facile per mettere insieme alcunecose che stanno succedendo a cavallo frae tempo libero a Milano, ma non solo. Fare l’uncinetto, camminare in montagna, ritrovarsi nelle bocciofile comunali dei parchi di Milano per giocare a una versionebocce:tre esempi di come le passioninuove– ovvero gruppi di persone che lavorano a cavallo fra moda, arti visive, comunicazione e simili – stiano ridando nuova linfa ad alcuni classici dimenticati della nostra culturale popolare e non propriamente giovanile. Una versionebocce, dicevamo: da qualche mese a Milano esiste La ...