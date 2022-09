Giroud: «Il mio sogno da bambino era vincere lo scudetto con il Milan» (Di sabato 3 settembre 2022) . Le parole dell’attaccante francese Olivier Giroud ha rilasciato un’intervista ai canali ufficiali della Serie A. Ecco le parole dell’attaccante del Milan: «La doppietta nel derby è stata il punto di svolta della stagione. La vittoria ha cambiato la volontà e la voglia di vincere lo scudetto, se avessimo perso quella partita il sogno sarebbe morto. E’ stato pazzesco. Sono molto orgoglioso perchè dopo quella partita il rapporto con i tifosi per me è diventato ancora più speciale» SECONDA STELLA – «In Italia va tutto molto veloce, dopo aver vinto lo scudetto i tifosi mi hanno chiesto la seconda stella, ho detto: “godiamoci questo scudetto, poi vediamo l’anno prossimo. Ora siamo carichi per avere questa seconda stella, è importante anche per i tifosi che ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 3 settembre 2022) . Le parole dell’attaccante francese Olivierha rilasciato un’intervista ai canali ufficiali della Serie A. Ecco le parole dell’attaccante del: «La doppietta nel derby è stata il punto di svolta della stagione. La vittoria ha cambiato la volontà e la voglia dilo, se avessimo perso quella partita ilsarebbe morto. E’ stato pazzesco. Sono molto orgoglioso perchè dopo quella partita il rapporto con i tifosi per me è diventato ancora più speciale» SECONDA STELLA – «In Italia va tutto molto veloce, dopo aver vinto loi tifosi mi hanno chiesto la seconda stella, ho detto: “godiamoci questo, poi vediamo l’anno prossimo. Ora siamo carichi per avere questa seconda stella, è importante anche per i tifosi che ...

