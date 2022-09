Giorgia Meloni contestata da un manifestante lgbt, lei replica: "Hai già le unioni civili" (Di sabato 3 settembre 2022) E' iniziato subito con un fuoriprogramma, ieri sera, il comizio di Giorgia Meloni a Cagliari. Appena salita sul palco, la leader di Fratelli d'Italia è stata contestata da una ragazzo che ha fatto irruzione con una bandiera arcobaleno... Leggi su today (Di sabato 3 settembre 2022) E' iniziato subito con un fuoriprogramma, ieri sera, il comizio dia Cagliari. Appena salita sul palco, la leader di Fratelli d'Italia è statada una ragazzo che ha fatto irruzione con una bandiera arcobaleno...

Ol_Egy : RT @GiuseppeConteIT: Giorgia Meloni e i suoi amici non difendono gli italiani e l'interesse nazionale. Io non dimentico ?? - voguefede : io capisco che sia un video fatto in buona fede con l’intenzione di fare una cosa carina e divertente, ma vi prego… - VincenzoLandi77 : RT @ilruttosovrano: Giorgia Meloni che scopre che ci sono altri colori oltre al nero. - buonweekend : RT @GiuseppeConteIT: Giorgia Meloni e i suoi amici non difendono gli italiani e l'interesse nazionale. Io non dimentico ?? - ToniDianaGroup : RT @DavideR46325615: Elezioni politiche 2022, Giorgia Meloni candida Raffaele Fitto: 'Una garanzia per Fratelli d'Italia'. Condividete ques… -