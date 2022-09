Giannis Antetokounmpo, dai dvd venduti in strada ad Atene alla maglia Nazionale: il libro sulla storia della star Nba avversaria dell’Italia (Di sabato 3 settembre 2022) A sei anni vendeva orologi e dvd nelle strade di Atene per aiutare la propria famiglia. A 26 anni è stato nominato Mvp della Nba. Giannis Antetokounmpo è uno dei volti più conosciuti della pallacanestro mondiale e con la sua Grecia sarà l’avversario della Nazionale italiana nella seconda partita della fase a gironi degli Europei di basket, il 3 settembre al Forum di Assago. La sua storia è raccolta nelle pagine di Giannis-L’incredibile ascesa di un campione, la biografia scritta dalla giornalista Mirin Fader uscita da pochi giorni in Italia per add Editore con la traduzione di Mauro Bevacqua e Pietro Scibetta. Un racconto corale frutto di oltre duecento interviste con familiari, amici, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 3 settembre 2022) A sei anni vendeva orologi e dvd nelle strade diper aiutare la propria famiglia. A 26 anni è stato nominato MvpNba.è uno dei volti più conosciuticanestro mondiale e con la sua Grecia sarà l’avversarioitaliana nella seconda partitafase a gironi degli Europei di basket, il 3 settembre al Forum di Assago. La suaè raccolta nelle pagine di-L’incredibile ascesa di un campione, la biografia scritta dgiornalista Mirin Fader uscita da pochi giorni in Italia per add Editore con la traduzione di Mauro Bevacqua e Pietro Scibetta. Un racconto corale frutto di oltre duecento interviste con familiari, amici, ...

