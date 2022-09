Gianni Morandi | le gravi condizioni della mano ustionata | i danni sono impressionanti

(Di sabato 3 settembre 2022)e lemostrate sui social: ecco i dettagli e le curiosità Uno dei cantanti che con la sua simpatia, ironia ma soprattutto la sua voce meravigliosa, ha conquistato l’attenzione di milioni di spettatori che lo ae apprezzano particolarmente la sua musica: stiamo parlando di lui,. Nel corsosua carriera oltre ottenere diversi premi e riconoscimenti, ha sfornato successi intramontabili oggi divenuti dei cultmusica italiana nel mondo come Fatti mandare dalla mamma, Andavo a cento allora, C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones. Oggi, sui social ha mostrato i...

auroratumadre : Gianni Morandi un grande comunque best ospite speciale del mondo - leonardodeluca6 : @liottagio Eh ma che taglio di capelli fatto ieri sera… Speriamo che al prossimo pranzo di squadra cucini gianni morandi - infoitcultura : Gianni Morandi mostra la mano destra operata: 'Voglia di urlare' - twittaminemo : #ReazioneACatena Ma 'di Gianni Morandi' vale come titolo? - vero_antonelli : RT @RadioR101: #R101News: finalmente #GianniMorandi ha potuto liberare la sua mano dalle protezioni dopo l'incidente del marzo 2021 ??? http… -

Gianna Nannini,, Ron e Bebe Vio sono stati gli ospiti a sorpresa il 2 settembre del primo dei due appuntamenti a Viareggio (Lucca) per il Jova Beach Party nella cittadina versiliese. Il nuovo ...VIAREGGIO - Una scaletta che ha ripercorso i grandi successi e si è lasciata alle spalle le polemiche che hanno preceduto i concerti. Ospiti sul palco Gianna Nannini,, Ron, Motta e sulle note di "Ragazza magica" a sorpresa entra in scena Bebe Vio.Questo post e la fotografia di Gianni Morandi hanno ricevuto subito i cuori di Jovanotti, che ha coinvolto l’amico per tutta l’estate. Mentre “La ola”, il brano che Lorenzo… Leggi ...Cantante di una bellezza più unica che rara; Arisa, grazie ai suoi post, riesce a far totalmente impazzire i fan.