GF Vip, Adriana Volpe torna in tv come opinionista: la sua rivincita (Di sabato 3 settembre 2022) Adriana Volpe tornerà in televisione come opinionista, e a rivelarlo in anteprima è stato Davide Maggio: non lo farà in prima serata su Canale 5 al Grande Fratello Vip 6, bensì su Rai 1, nella trasmissione La Vita in Diretta, condotta da Franco Matano. Sarebbe stato proprio Matano a volere fortemente la Volpe, che debutterà già nella prima puntata della trasmissione in onda lunedì 5 settembre. E si prevedono scintille dal momento che tra gli ospiti di questa puntata ci sarà Rita Rusic, storica "nemica" della Volpe dai tempi del GF Vip 4.

