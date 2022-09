Gesù viene dopo un'installazione artistica a San Giorgio Maggiore (Di sabato 3 settembre 2022) Benedettini, dove avete messo il Bene che vi fu affidato? Lo avete venduto? Gettato? Fatto a pezzi? Monaci benedettini della basilica veneziana e palladiana di San Giorgio Maggiore, dico a voi. Vedo che avete cambiato lavoro: un tempo ricopiavate i testi sacri, adesso fate i custodi museali. Adesso ricopiate il mondo, siccome custodite un tempio ridotto a mondanissimo museo e promuovete la mostra di Ai Weiwei: una “installazione scultorea”, insomma un lampadario, un enorme lampadario nero come l’inferno, che ingombra la navata e insieme ad altre opere dell’artista cinese dovrebbe trasmettere temi quali “la natura e il fascino del mondo contemporaneo”. Ma voi non dovete trasmettere il tema natura! Voi dovete trasmettere il tema Cristo! Meno che meno dovete servire il fascino del mondo contemporaneo! Il signore di questo mondo, proprio di ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 3 settembre 2022) Benedettini, dove avete messo il Bene che vi fu affidato? Lo avete venduto? Gettato? Fatto a pezzi? Monaci benedettini della basilica veneziana e palladiana di San, dico a voi. Vedo che avete cambiato lavoro: un tempo ricopiavate i testi sacri, adesso fate i custodi museali. Adesso ricopiate il mondo, siccome custodite un tempio ridotto a mondanissimo museo e promuovete la mostra di Ai Weiwei: una “scultorea”, insomma un lampadario, un enorme lampadario nero come l’inferno, che ingombra la navata e insieme ad altre opere dell’artista cinese dovrebbe trasmettere temi quali “la natura e il fascino del mondo contemporaneo”. Ma voi non dovete trasmettere il tema natura! Voi dovete trasmettere il tema Cristo! Meno che meno dovete servire il fascino del mondo contemporaneo! Il signore di questo mondo, proprio di ...

