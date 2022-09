George Leonard si candida al Grande Fratello Vip: i rapporti oggi con Carmela Gualtieri (Di sabato 3 settembre 2022) Vi ricordate di George Leonard? (Non chiedetemi il perché ma mi ricorda Alex Belli). Il principe del GF in chiave “nip” del 2015, intervistato tra le pagine del settimanale Mio si candida per il Grande Fratello Vip e svela quali sono oggi i suoi rapporti con Carmela Gualtieri, ex compagna con la quale ha avuto... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di sabato 3 settembre 2022) Vi ricordate di? (Non chiedetemi il perché ma mi ricorda Alex Belli). Il principe del GF in chiave “nip” del 2015, intervistato tra le pagine del settimanale Mio siper ilVip e svela quali sonoi suoicon, ex compagna con la quale ha avuto... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

blogtivvu : George Leonard si candida al Grande Fratello Vip: i rapporti oggi con Carmela Gualtieri - sorella_alberta : @BZYEA @Guess_We_Should Per me GF 9, 10 e 11 le edizioni migliori di sempre, lì si è raggiunto lo zenit dell'iconic… - koala_anxiety : la mia tl mi ha ricordato che esiste george leonard e che non è stato ancora buttato nella casa del gfvip che sprec… - n0tUrBiz : RT @namelessb1tch: MAI PENTIRSI DI CIÒ CHE SI È FATTO SE QUANDO LO SI È FATTO LO SI ERA FELICI! ~george leonard #procra - namelessb1tch : MAI PENTIRSI DI CIÒ CHE SI È FATTO SE QUANDO LO SI È FATTO LO SI ERA FELICI! ~george leonard #procra -