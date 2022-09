Genoa-Parma | Serie B | probabili formazioni e diretta tv

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 3 settembre 2022) Sabato 3 settembre alle ore 16:15 si affrontano, nel match valido per la quarta giornata diB. Un incontro che si preannuncia molto combattuto, tra due delle squadre più blasonate dell’intero panorama calcistico italiano. Il Grifone occupa la posizione di vetta con 7 punti, al pari dell’Ascoli, e vuole continuare la marcia per guadagnarsi il ritorno inA. Gli uomini guidati da Blessin sono ancora imbattuti e nel fortino del Marassi proveranno a piegare gli ostici ducali. La squadra allenata da Pecchia si trova attualmente in nona posizione con 5 punti, ma al pari dei rossoblù viaggia ancora da imbattuta in questo primo scorcio di campionato. Un ottimo ruolino di marcia per i gialloblù, che hanno già affrontato dueimpegnative come Bari e Cosenza. Le ultime da ...